खारी नदी में बजरी खनन लीज को निरस्त करने की मांग को लेकर नदी में दिया धरना

ग्रामीणों का कहना है कि इस अनियंत्रित खनन से आगामी समय में किसानों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। साथ ही लीज क्षेत्र में अवैध रूप से पक्का निर्माण कर कांटा एवं निवास बनाया गया है। बिना भूमि रूपांतरण के बजरी का स्टॉक जमा किया गया है, जहां पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से आमजन को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लीज धारक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मानकों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि नियम विरुद्ध खनन कार्य करने के कारण संबंधित बजरी लीज को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।