5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

चांदी के गहनों के लिए 90 वर्षीय वृद्धा को चारपाई समेत उठा ले गए बदमाश

भीलवाड़ा। कीमती धातुओं के बढ़ते दामों के बीच अब बुजुर्ग बदमाशों के आसान निशाने पर हैं। इसी लालच में बदमाशों ने जिले के कोठिया गांव में लूट का प्रयास करते हुए मानवता की सारी हदें पार कर दीं। पुलिस के अनुसार फूलियाकलां थाना क्षेत्र के कोठिया में पूर्व सरपंच नाथी देवी माली के घर में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

Feb 05, 2026

A 90-year-old woman was kidnapped along with her cot for her silver jewellery.

A 90-year-old woman was kidnapped along with her cot for her silver jewellery.

भीलवाड़ा। कीमती धातुओं के बढ़ते दामों के बीच अब बुजुर्ग बदमाशों के आसान निशाने पर हैं। इसी लालच में बदमाशों ने जिले के कोठिया गांव में लूट का प्रयास करते हुए मानवता की सारी हदें पार कर दीं।

पुलिस के अनुसार फूलियाकलां थाना क्षेत्र के कोठिया में पूर्व सरपंच नाथी देवी माली के घर में घुसे चोरों ने सबसे पहले परिवार के अन्य सदस्यों के कमरों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। बरामदे में सो रही 90 वर्षीय छोटी देवी ने करीब डेढ़ किलो चांदी के गहने पहन रखे थे। लालची बदमाश वृद्धा का मुंह दबाकर उन्हें चारपाई समेत उठाकर पास के खेत में ले गए और उनके हाथ-पैर बांध दिए।

जब परिवार की नींद खुली और शोर मचाया, तो ग्रामीणों ने कमरों की कुंडी खोली। तलाश करने पर वृद्धा खेत में सुरक्षित लेकिन बदहवास हालत में मिलीं। ग्रामीणों की तुरंत सक्रियता देख बदमाश गहने लूटे बिना ही मौके से फरार हो गए। https://www.dailymotion.com/video/x9zbv9o

घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण ताराचंद माली व अन्य ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और खराब रोड लाइटों को ठीक कराने की मांग की है। फूलियाकलां थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:
Join Arovia on WhatsApp
संबंधित विषय:
crime
Published on:
05 Feb 2026 10:01 pm
Hindi News / News Bulletin / चांदी के गहनों के लिए 90 वर्षीय वृद्धा को चारपाई समेत उठा ले गए बदमाश
बड़ी खबरें
View All
समाचार
ट्रेंडिंग
आईआईटी गांधीनगर में ‘एआई रेज़िलियन्स एंड कमांड’ सेंटर का शुभारंभ
IIT Gandhinagar
अहमदाबाद
विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में गुजरात शीर्ष तीन राज्यों में शामिल
SoU
अहमदाबाद
गिफ्ट सिटी में दिए गए टैक्स हॉलिडे से निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ करेंगे निवेश: सीएम
CM Bhupendra Patel
अहमदाबाद
भीलवाड़ा में कचरा संग्रहण के बदले देने होंगे 20 से 250 रुपए
bhilwara nagar nigam centrol room
समाचार
साइबर ठगी: 28 राज्य के 1534 लोगों से 930 करोड़ ठगने वाले पांच गिरफ्तार
Gujarat Police
अहमदाबाद
Play Store
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
DOWNLOAD ON
App Store
TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo
Trending Topics
Rashifal
T20 World Cup 2026
PM Narendra Modi
Top Categories
राष्ट्रीय
मनोरंजन
स्वास्थ्य
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Grievance Policy
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
RSS
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.