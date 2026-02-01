चांदी के गहनों के लिए 90 वर्षीय वृद्धा को चारपाई समेत उठा ले गए बदमाश

पुलिस के अनुसार फूलियाकलां थाना क्षेत्र के कोठिया में पूर्व सरपंच नाथी देवी माली के घर में घुसे चोरों ने सबसे पहले परिवार के अन्य सदस्यों के कमरों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। बरामदे में सो रही 90 वर्षीय छोटी देवी ने करीब डेढ़ किलो चांदी के गहने पहन रखे थे। लालची बदमाश वृद्धा का मुंह दबाकर उन्हें चारपाई समेत उठाकर पास के खेत में ले गए और उनके हाथ-पैर बांध दिए।