आईआईटी गांधीनगर में ‘एआई रेज़िलियन्स एंड कमांड’ सेंटर का शुभारंभ

यह भारत के विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक विज़न से गहराई से जुड़ा हुआ है। रियल-टाइम इंटेलिजेंस, तेज़ सिमुलेशन और एक्शन योग्य निर्णय समर्थन के माध्यम से यह केंद्र शहरों की जलवायु जोखिम प्रबंधन क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा।इसके उद्घाटन अवसर पर संस्थान के एक्सर्नल रिलेशन डीन प्रो.अमित प्रशांत, अर्बन फ्लडिंग मॉड्यूल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, प्रो. उदित भाटिया, गुजरात सरकार के पूर्व सचिव डॉ.विवेक कापडिया ने अपने विचार व्यक्त किए। उद्घाटन समारोह में गुजरात की विजिलेंस कमिश्नर डॉ. संगीता सिंह उपस्थित रहीं।