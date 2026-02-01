डॉ. महावीर गोलेच्छा यूपीएससी के सबसे युवा सलाहकार नियुक्त

अहमदाबाद. भारत के प्रथम जनस्वास्थ्य विश्वविद्यालय भारतीय जनस्वास्थ्य संस्थान, गांधीनगर (आइआइपीएचजी) के स्वास्थ्य नीति, प्रबंधन एवं व्यवहार विज्ञान विभाग के प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष डॉ. महावीर गोलेच्छा का चयन भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सलाहकार के रूप में हुआ है।

यूपीएससी भारत की एक संवैधानिक संस्था है जो अखिल भारतीय सेवाओं (आइएएस, आइपीएस आदि) और केंद्र सरकार की विभिन्न सिविल सेवाओं (आइएफएस, आइआरएस आदि) के लिए निष्पक्ष और योग्यता-आधारित भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती है। साथ ही अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति व अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देती है, जिससे देश के सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था की अखंडता बनी रहती है।

डॉ. गोलेच्छा यूपीएससी के सलाहकार के रूप आइएएस, आइपीएस, आइआरएस, ग्रुप एवं विभिन्न उच्च स्तरीय सेवाओं और पदों के लिए साक्षात्कार और परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन करने में यूपीएससी को अपनी सेवाएं देंगे। वे यूपीएससी के सबसे युवा सलाहकार हैं।