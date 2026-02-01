5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

साइबर ठगी: 28 राज्य के 1534 लोगों से 930 करोड़ ठगने वाले पांच गिरफ्तार

Ahmedabad. देश के 28 राज्यों के लोगों के पास से 930 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में लिप्त पांच आरोपियों को गुजरात पुलिस ने पकड़ा है।गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम ने साइबर ठगी के मामलों की एक के बाद एक कड़ी को जोड़ते हुए इन आरोपियों को चिन्हित किया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Feb 05, 2026

Gujarat Police

Ahmedabad. देश के 28 राज्यों के लोगों के पास से 930 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में लिप्त पांच आरोपियों को गुजरात पुलिस ने पकड़ा है।गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम ने साइबर ठगी के मामलों की एक के बाद एक कड़ी को जोड़ते हुए इन आरोपियों को चिन्हित किया और पकड़ने में सफलता पाई है। जांच में सामने आया कि यह आरोपी काफी शातिर हैं। इन्हें अहमदाबाद, गिर सोमनाथ और मुंबई से पकड़ा है।

पकड़े गए आरोपियों में अब्दुल पानवाला, मुस्ताक खानानी, मुंबई थाणे निवासी शब्बीर भडेला, मो.ताहा भडेला और अहमदाबाद निवासी गगजी राजपूत शामिल हैं।

जांच में सामने आया कि आरोपी अलग-अलग राज्यों के लोगों को अच्छी कमाई और कमीशन का झांसा देकर उनके पास से उनके बैंक अकाउंट और किट ले लेते थे। फिर उसके बैंक खाते में साइबर ठगी के पैसे जमा कराते और उसके एटीएम, चेकबुक के जरिए उसे निकाल लेते थे। पकड़े गए आरोपियों की ओर से अन्य लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाने और उसमें साइबर ठगी के पैसे जमा कराने की बात सामने आई है। उसके बाद फोरेक्स प्री पेड कार्ड के जरिए दुबई से पैसे साइबर ठग गिरोह की ओर से पैसा निकालने की बात सामने आई है। इनके पास से मिले बैंक अकाउंट में 930 करोड़ की साइबर ठगी की राशि जमा हुई है।

डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रोड के मामलों में लिप्त

जांच में सामने आया कि आरोपी डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगी करने वाले गिरोह, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गिरोह, यूपीआइ फ्रॉड, डिपॉजिट फ्रॉड, लोन फ्रॉड और पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड करने वाले गिरोह से लिप्त हैं। वॉट्सएप, टेलीग्राम के जरिए शातिर आरोपी लोगों को फंसाते थे।

देश में दर्ज हैं 1534 मामले

प्राथमिक जांच में सामने आया कि पकड़े गए इन पांच आरोपियों के विरुद्ध देश के 28 राज्यों में साइबर ठगी के 1534 मामले दर्ज हैं। इसमें सबसे ज्यादा गुजरात में 264, कर्नाटक में 156, राजस्थान में 89, म.प्र. में 26, पश्चिम बंगाल में 51, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 97, झारखंड में 12, आंध्रप्रदेश में 53, असम में 16, बिहार में, 43, दिल्ली में 73, हरियाणा में 56, केरल में 55, जम्मू एवं कश्मीर में 15 मामले दर्ज हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

05 Feb 2026 10:21 pm

Published on:

05 Feb 2026 10:20 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / साइबर ठगी: 28 राज्य के 1534 लोगों से 930 करोड़ ठगने वाले पांच गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

आईआईटी गांधीनगर में ‘एआई रेज़िलियन्स एंड कमांड’ सेंटर का शुभारंभ

IIT Gandhinagar
अहमदाबाद

विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में गुजरात शीर्ष तीन राज्यों में शामिल

SoU
अहमदाबाद

गिफ्ट सिटी में दिए गए टैक्स हॉलिडे से निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ करेंगे निवेश: सीएम

CM Bhupendra Patel
अहमदाबाद

भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेषों की कोलंबो के गंगारामया मंदिर में लगी प्रदर्शनी

Ahmedabad News
अहमदाबाद

डॉ. महावीर गोलेच्छा यूपीएससी के सबसे युवा सलाहकार नियुक्त

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.