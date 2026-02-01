साइबर ठगी: 28 राज्य के 1534 लोगों से 930 करोड़ ठगने वाले पांच गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि आरोपी अलग-अलग राज्यों के लोगों को अच्छी कमाई और कमीशन का झांसा देकर उनके पास से उनके बैंक अकाउंट और किट ले लेते थे। फिर उसके बैंक खाते में साइबर ठगी के पैसे जमा कराते और उसके एटीएम, चेकबुक के जरिए उसे निकाल लेते थे। पकड़े गए आरोपियों की ओर से अन्य लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाने और उसमें साइबर ठगी के पैसे जमा कराने की बात सामने आई है। उसके बाद फोरेक्स प्री पेड कार्ड के जरिए दुबई से पैसे साइबर ठग गिरोह की ओर से पैसा निकालने की बात सामने आई है। इनके पास से मिले बैंक अकाउंट में 930 करोड़ की साइबर ठगी की राशि जमा हुई है।