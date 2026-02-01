Ahmedabad: डिलिवरी बॉय पर जानलेवा हमला करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

पकड़े गए तीनों आरोपी राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मूल निवासी हैं। इसमें दिनेश उर्फ कावा डामोर (21) मूलरूप से राजस्थान के डूंगरपुर जिले के माथू गामडा खास रेलडा का रहने वाला है। यहां नेहरूनगर में रहता है और रसोई का काम करता है। सूरज डामोर डूंगरपुर जिले के माथूगामडा पाल हरियात फला का रहने वाला है। नवरंगपुरा के पास रहता है और फुटकर मजदूरी करता है। तीसरा आरोपी पंकज कटारा मूलरूप से माथू गामडा खास धुमळिया फला का रहने वाला है। फुटकर मजदूरी करता है।