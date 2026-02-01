Ahmedabad: वस्त्राल में कूड़ा ले जाने वाले वाहन ने दुपहिया को मारी टक्कर, दो जख्मी

आइ डिवीजन ट्रैफिक थाने के प्रभारी पीआइ ए वाय पटेल के अनुसार यह घटना पांच फरवरी की रात 7.45 को प्रणामी बंगला के समीप हुई। मूलरूप से मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले मुंजाल गांव निवासी हाल ओढव में रहने वाला मुकेश डांगी कूड़े का वाहन लेकर यहां से गुजर रहा था। उसने लापरवाही से वाहन चलाते हुए दुपहिया वाहन लेकर गुजर रही दो किशोरियों को टक्कर मार दी।