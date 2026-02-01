6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: वस्त्राल में कूड़ा ले जाने वाले वाहन ने दुपहिया को मारी टक्कर, दो जख्मी

Ahmedabad. शहर के वस्त्राल क्षेत्र में प्रणामी बंगला के पास कूड़ा ले जाने वाले वाहन ने एक दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में दुपहिया वाहन चालक और उस पर सवार दो किशोरियां जख्मी हो गईं। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Feb 06, 2026

Ahmedabad Traffic Police

अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस की गिरफ्त में आरोपी वाहन चालक।

Ahmedabad. शहर के वस्त्राल क्षेत्र में प्रणामी बंगला के पास कूड़ा ले जाने वाले वाहन ने एक दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में दुपहिया वाहन चालक और उस पर सवार दो किशोरियां जख्मी हो गईं। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी वाहन चालक को पकड़ लिया है।

आइ डिवीजन ट्रैफिक थाने के प्रभारी पीआइ ए वाय पटेल के अनुसार यह घटना पांच फरवरी की रात 7.45 को प्रणामी बंगला के समीप हुई। मूलरूप से मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले मुंजाल गांव निवासी हाल ओढव में रहने वाला मुकेश डांगी कूड़े का वाहन लेकर यहां से गुजर रहा था। उसने लापरवाही से वाहन चलाते हुए दुपहिया वाहन लेकर गुजर रही दो किशोरियों को टक्कर मार दी।

आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार

इस मामले में आरोपी वाहन चालक मुकेश को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी उस समय नशे की हालत में वाहन चला रहा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

06 Feb 2026 10:20 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: वस्त्राल में कूड़ा ले जाने वाले वाहन ने दुपहिया को मारी टक्कर, दो जख्मी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

मासूम की सांस नली में फंसा था एलईडी बल्ब, चिकित्सकों ने दिया नया जीवन

vadodra news
अहमदाबाद

Ahmedabad: डिलिवरी बॉय पर जानलेवा हमला करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

Ahmedabad Sola police
अहमदाबाद

अहमदाबाद शहर डीइओ ने स्कूल के प्राचार्य को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Ahmedabad School
अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स: आइआइटी कानपुर की मदद से अहमदाबाद की आबोहवा सुधारेगी मनपा

Ahmedabad Commonwealth Games 2030
अहमदाबाद

भारतीय भाषाएं संवाद ही नहीं संस्कृति की विरासत

Baou
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.