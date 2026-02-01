6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

मासूम की सांस नली में फंसा था एलईडी बल्ब, चिकित्सकों ने दिया नया जीवन

वडोदरा. आणंद जिले के मालसर गांव के एक एक वर्षीय मासूम बच्चे की जिंदगी बीते डेढ़ महीने से बुखार, खांसी और सांस की गंभीर तकलीफ में उलझी हुई थी। कई निजी अस्पतालों में न्यूमोनिया का इलाज कराने के बावजूद जब कोई राहत नहीं मिली, ऐसे में एक दिन तब परिवार के लिए नई उम्मीद बनकर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Feb 06, 2026

vadodra news

बच्चे की सांसनली से निकाला बल्व।

वडोदरा. आणंद जिले के मालसर गांव के एक एक वर्षीय मासूम बच्चे की जिंदगी बीते डेढ़ महीने से बुखार, खांसी और सांस की गंभीर तकलीफ में उलझी हुई थी। कई निजी अस्पतालों में न्यूमोनिया का इलाज कराने के बावजूद जब कोई राहत नहीं मिली, ऐसे में एक दिन तब परिवार के लिए नई उम्मीद बनकर आया जब बच्चे को वडोदरा स्थित जीएमईआरएस गोत्री अस्पताल लाया गया। यहां ईएनटी विभाग के प्रमुख डॉ. हिरन सोनी और उनकी टीम ने गहन जांच की।

रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बच्चे की दाहिनी श्वासनली में कोई बाहरी वस्तु फंसी हुई है। इसके बाद गुरुवार को जनरल एनेस्थीसिया के तहत अत्यंत जटिल ब्रोंकोस्कोपी प्रक्रिया की गई और चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक बच्चे को नया जीवन दिया।ऑपरेशन के दौरान जो सामने आया, उसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। बच्चे की दाईं श्वासनली में एक छोटा एलईडी बल्ब फंसा हुआ था, जो पिछले डेढ़ महीने से उसकी तकलीफ का कारण बना हुआ था।

हो सकता था जानलेवा साबित

डॉ. सोनी ने बताया कि इतनी नाजुक उम्र में श्वास नली में कोई वस्तु फंस जाना बेहद जोखिम भरा होता है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है। गोत्री अस्पताल के आधुनिक उपकरणों और डॉक्टरों की कुशलता ने मासूम को नया जीवन दिया। पूरी कुशलता से बल्ब को सावधानीपूर्वक निकालने के बाद बच्चे की सांसें सामान्य हो गईं। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि समय पर सही उपचार और विशेषज्ञता से असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी जीवन बचाया जा सकता है।

चिकित्सकों की सलाह-बच्चों में लगातार बुखार को हल्के में न लें

बच्चों में अचानक बुखार और खांसी, सांस लेने में कठिनाई और लगातार बुखार को हल्के में न लें। छोटे बच्चों को खिलौने या नुकीली वस्तुएं खेलने के लिए न दें। यदि श्वास नली में कोई वस्तु फंसने का संदेह हो तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

06 Feb 2026 10:27 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / मासूम की सांस नली में फंसा था एलईडी बल्ब, चिकित्सकों ने दिया नया जीवन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: वस्त्राल में कूड़ा ले जाने वाले वाहन ने दुपहिया को मारी टक्कर, दो जख्मी

Ahmedabad Traffic Police
अहमदाबाद

Ahmedabad: डिलिवरी बॉय पर जानलेवा हमला करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

Ahmedabad Sola police
अहमदाबाद

अहमदाबाद शहर डीइओ ने स्कूल के प्राचार्य को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Ahmedabad School
अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स: आइआइटी कानपुर की मदद से अहमदाबाद की आबोहवा सुधारेगी मनपा

Ahmedabad Commonwealth Games 2030
अहमदाबाद

भारतीय भाषाएं संवाद ही नहीं संस्कृति की विरासत

Baou
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.