मासूम की सांस नली में फंसा था एलईडी बल्ब, चिकित्सकों ने दिया नया जीवन

डॉ. सोनी ने बताया कि इतनी नाजुक उम्र में श्वास नली में कोई वस्तु फंस जाना बेहद जोखिम भरा होता है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है। गोत्री अस्पताल के आधुनिक उपकरणों और डॉक्टरों की कुशलता ने मासूम को नया जीवन दिया। पूरी कुशलता से बल्ब को सावधानीपूर्वक निकालने के बाद बच्चे की सांसें सामान्य हो गईं। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि समय पर सही उपचार और विशेषज्ञता से असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी जीवन बचाया जा सकता है।