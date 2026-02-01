सेवंथ डे एडवेंडिस्ट स्कूल: 7वीं कक्षा के छात्र पर तीन सहपाठियों ने किया हमला, जख्मी

सिटी डीईओ रोहित चौधरी ने बताया कि पांच फरवरी को घटी इस घटना की मौखिक या लिखित कोई जानकारी स्कूल प्राचार्य की ओर से डीईओ कार्यालय को नहीं दी गई है। इतना ही नहीं स्कूल में ही मौजूद प्रशासनिक अधिकारी को भी नहीं दी। इस मामले का पता चलने पर शुक्रवार को स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल की ओर से गंभीर लापरवाही बरती गई है। घटना के बाद स्कूल की ओर से क्या कदम उठाए गए। क्या कार्रवाई की गई, उसके सबूतों के साथ लिखित में जवाब दें। इसके साथ-साथ डीइओ ने संबंधित बीट के शिक्षा निरीक्षक को स्कूल की रूबरू विजिट कर पूरी रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपने को कहा है।