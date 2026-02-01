विधानसभा में गूंजी मांडलगढ़ की पीड़ा: जर्जर पुलिया और बदहाल सड़कों से जल्द मिलेगी मुक्ति?

विधायक ने कहा कि मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भांड का खेड़ा में मेनाली नदी की पुलिया और अन्य नदियों की निम्न स्तरीय रपटें पिछली सरकार के समय से ही क्षतिग्रस्त पड़ी हैं। यह मार्ग अत्यंत व्यस्त है, लेकिन मरम्मत नहीं होने से आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। विधायक ने कहा कि यह एक नदीय क्षेत्र है। अत्यधिक बारिश के दिनों में पुलिया नीची होने के कारण पानी ऊपर से बहने लगता है। इससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। पुलिया पार करते समय कई बार वाहन बहने से दुर्घटनाएं हुई हैं और लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जनहित को देखते हुए इन जर्जर पुलियाओं और सड़कों का तुरंत नवनिर्माण करवाया जाए।