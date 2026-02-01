विधायक कोठारी ने 7 साल से अटकी भर्ती और कर्मचारियों की कमी पर सरकार को घेरा

विधायक कोठारी ने स्थगन प्रस्ताव के तहत बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 7 सालों से सफाई कर्मचारियों की कोई नई भर्ती नहीं निकली है। जबकि आबादी और शहर का दायरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत' के सपने का हवाला देते हुए कहा कि इस परिकल्पना को पूरा करने की धुरी सफाई कर्मचारी ही हैं, लेकिन उनकी अनदेखी हो रही है।