जहाजपुर कस्बा अब कहलाएगा यज्ञपुर?, विधानसभा में गूंजा नाम परिवर्तन का मुद्दा

नाम परिवर्तन की यह मुहिम केवल जुबानी नहीं है, बल्कि इसे प्रशासनिक स्तर पर भी मजबूती मिल चुकी है। जहाजपुर नगरपालिका की बोर्ड बैठक में जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर करने का प्रस्ताव रखा था। इस पर सभी पार्षदों ने एक मत होकर अपनी सहमति प्रदान की है। मीणा की ओर से लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में भीलवाड़ा कलक्टर ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। कलक्टर ने 3 दिसंबर 2025 को शासन उप सचिव को प्रेषित अपने पत्र में तथ्यात्मक टिप्पणी के साथ नाम परिवर्तन के पक्ष में रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है।