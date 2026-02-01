पुलिस की शह: रिहायशी इलाके में मौत बनकर दौड़ा अवैध बजरी का ट्रैक्टर, तीन पोल तोड़े, मासूम समेत कई घायल

शहर की संकरी गलियों में अवैध बजरी माफिया का 'तांडव' थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस के कथित संरक्षण में बेखौफ दौड़ रहे बजरी के ट्रैक्टर अब आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। शनिवार को संजय कॉलोनी में तेज रफ्तार अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने जमकर कोहराम मचाया। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने तीन विद्युत पोल को जमींदोज कर दिया और सड़क किनारे खड़े कई दुपहिया वाहनों को चपेट में लिया। हादसे में एक बालिका चोटिल हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। घटना से गुस्साए क्षेत्रवासियों ने ट्रैक्टर चालक व उसके साथी को पकड़ लिया और धुनाई कर वहीं बैठा लिया। पुलिस को भी लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि शहर में अवैध बजरी का खेल उनकी मिलीभगत से चल रहा है।