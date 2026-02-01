भीलवाड़ा की उम्मीदों पर फिरा पानी, लघु उद्योगों को लगा झटका

सात फेरों के बंधन में बंधने से पहले, भीलवाड़ा शहर के एक रिसोर्ट में विवाह की रस्मों के बीच एक अनोखा दृश्य रविवार को देखने को मिला। सुनहरे भविष्य के सपने संजोए दूल्हा-दुल्हन ने परिजनों के साथ बैठकर केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखा। गृहस्थी की नई पारी शुरू करने से पहले, देश की अर्थव्यवस्था में अपनी खुशहाली तलाशने का यह अंदाज खास रहा।