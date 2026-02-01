पुष्करणा सावा – टप्पा गीतों में है रिश्तों की मधुर मिठास, मसखरी के साथ बनता है हंसी खुशी का माहौल

कमियों का ‘ओळभा’, शब्दों से कटाक्ष

‘टप्पा’ गीत न केवल मसखरी और हंसी मजाक के रूप में होते हैं, बल्कि मांगलिक रस्म के दौरान अगर किसी प्रकार की कमी नजर आती है, तो उसको भी टप्पा गीत के रूप में गाया जाता है। जैसे पानी, स्थान आदि की कमी होने पर ‘और बात री रेळ पेळ पोणी री सकड़ाई रे’ अथवा ‘और बात री रेळ पेळ जगह री सकडाई रे’ के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सगे के सिर पर पाग न होने पर ‘हाथ में हाथ बाजार बाजार में काथो, लाजो मरू ओ सगाजी थ्होरो ऊगाडों माथौ’। सगे के दिखाई नहीं देने पर ‘इणगी जोऊ उणगी जोऊ सगोजी कठै न दीखै रे’। इसी प्रकार विवाह वाले घर में किसी व्यक्ति की ओर से हर काम में उपिस्थति होने पर ‘छमक कटोरी छमक चणा, सगोजी रे घर में पंच घणा’। टप्पा गीतों में रिश्तों की मधुर मिठास और अपनापन नजर आता है।