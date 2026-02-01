सुजानदेसर रोड पर बार-बार खुदाई से यातायात बेहाल

सुजानदेसर रोड पर पानी की पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत के चलते शनिवार को एक बार फिर सड़क की खुदाई की गई। बीते करीब एक माह में यह तीसरी बार है जब इसी स्थान पर खुदाई होने से आवागमन बाधित हुआ है। शनिवार को दिनभर यातायात प्रभावित रहा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। तीन दिन पूर्व माघ दशमी मेले के दौरान भी पाइपलाइन लीकेज के कारण सड़क पर पानी बहता रहा था। इससे मेलार्थियों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों के अनुसार पिछले कई दिनों से पानी की पाइपलाइन में लीकेज के चलते सड़क पर लगातार पानी बह रहा था। इससे सड़क की हालत बिगड़ गई और जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए। शनिवार को विभागीय कर्मचारियों ने सड़क खोदकर लीकेज दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया। विभागीय सूत्रों के अनुसार पाइपलाइन मरम्मत का कार्य अगले दो से तीन दिन तक चलने की संभावना है। इस दौरान यातायात प्रभावित रहने की आशंका जताई जा रही है।