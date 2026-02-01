Bikaner: शादियों में डिजिटल तड़का, QR कोड से मेहमान बने ‘स्मार्ट गेस्ट’, स्कैन करते ही खुलेगा पूरा मेन्यू

अब शादी समारोह में लगे क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही स्क्रीन पर सभी व्यंजनों की पूरी सूची दिखाई देती है। इससे मेहमान यह तय कर सकते हैं कि क्या चखना है और क्या छोड़ना है। इसका फायदा सिर्फ मेहमानों को ही नहीं, बल्कि आयोजकों और वेटर स्टाफ को भी मिल रहा है। वेटर को बार-बार यह बताने की जरूरत नहीं रहती कि क्या-क्या बना है। वहीं आयोजक यह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि हर व्यंजन मेहमानों तक पहुंचे।