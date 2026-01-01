खेजड़ी बचाओ आंदोलनः जिला मुख्यालय पर महापड़ाव व आंदोलन 2 फरवरी को

खेजड़ी बचाओ अभियान के तहत मुकाम में आयोजित महापंचायत के निर्णय अनुसार 2 फरवरी को जिला मुख्यालय पर महापड़ाव एवं आंदोलन किया जाएगा। महापड़ाव व आंदोलन की तैयारियों को लेकर बिश्नोई धर्मशाला में स्वामी सच्चिदानंद महाराज के सान्निध्य में बैठक आयोजित हुई। संयोजक परसराम बिश्नोई के अनुसार, पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर सभा का आयोजन होगा। वहीं अनिश्चितकालीन महापड़ाव बिश्नोई धर्मशाला के सामने होगा। उन्होंने कहा कि महापड़ाव तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक कानून नहीं बन जाता। हरे पेड़ों की कटाई किसी भी िस्थति में स्वीकार्य नहीं की जाएगी। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि खेजड़ी बचाओ अभियान अब केवल एक मांग नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढिय़ों के भविष्य के लिए जरूरी है। अभियान में प्रदेश के अनेक जिलों से साधु, संत, पर्यावरण प्रेमी शामिल होंगे।