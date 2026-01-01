कृषि अधिकारियों ने रबी फसलों की स्थिति का लिया जायजा

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केंद्र में मासिक तकनीकी कार्यशाला व खण्डीय समीक्षा बैठक का आयोजन शुक्रवार को हुआ। अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) त्रिलोक कुमार जोशी व कृषि अनुसंधान केंद्र के क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक डॉ. एचएल देशवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कृषि अनुसंधान केंद्र पर हो रही रबी की विभिन्न फसलों की ट्रायल का निरीक्षण किया गया। जनवरी में की गई कृषि क्रियाओं की प्रगति पर समीक्षा और फरवरी में कृषकों की ओर से की जाने वाली कृषि व उद्यानिकी तकनीकी पर चर्चा की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान की थीम पर ग्राम उत्थान शिविर कार्यक्रम के दौरान हो रही गतिविधियों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त निदेशक ने निर्देश दिए कि सभी विभाग किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देवें व अधिकाधिक संख्या में लाभान्वित करें। अतिरिक्त निदेशक जोशी ने कृषि विभागीय योजनाओं की अब तक अर्जित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं जैसे-फार्म पौण्ड, पाईप लाईन, डिग्गी, तारबन्दी, कृषि यंत्र, गोवर्धन जैविक योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिग योजना में आवंटित बजट का शत-प्रतिशत व्यय किया जाए। समस्त केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत प्राप्त आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के निर्देश दिए, जिससे भारत सरकार से आगामी किश्त समय पर प्राप्त हो सके। ‌