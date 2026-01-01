30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

नाटक ‘चंदा बेड़नी’ का हुआ मंचन, कलाकारों का किया सम्मान

राष्ट्रीय थार नाट्य समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को रसरंग फाउण्डेशन कानपुर की ओर से नाटक का मंचन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Jan 30, 2026

नाटक का मंचन करते कलाकार। 

नाटक का मंचन करते कलाकार। 

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय थार नाट्य समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को रसरंग फाउण्डेशन कानपुर की ओर से नाटक ‘चंदा बेडनी’ का मंचन किया गया। विजय बहादुर श्रीवास्तव की ओर से नौटंकी शैली में लिखित नाटक का मंचन डॉ. नीरज कुशवाह के निर्देशन में हुआ। नाटक में प्रतिभा विश्वकर्मा, अंकुर मिश्रा, शिवम पांडे, प्रशांत मणि, सविता चौहान, अभिषेक कुमार, रितेश पासवान, परशुराम, अर्पित कुमार, सत्यम कुमार, प्रदीप यादव, अनुपम, कुशाग्र सक्सेना, सत्यम मौर्य, सुमन थापा व रोहित बटोही ने प्रभावी भूमिकाएं निभाई।

मंच परिकल्पना रितेश पासवान, मंच प्रबंधक प्रशांत मणि, कॉस्टयूम्स रीना जायसवाल, प्रकाश परिकल्पना अंकित कश्यप, नृत्य संरचना रोहित बटोही, मेकअप दिनेश का रहा। हारमोनियम पर गरीब चंद्र, ढोलक पर बसंत ने संगत दी। मुख्य अतिथि संगीतकार डॉं आभा शंकरन , क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल कुमार , विशिष्ट अतिथि रंगनेत्री संगीता शर्मा ने निर्देशक व सभी कलाकारों का सम्मान किया गया । समन्वयक विपिन पुरोहित के अनुसार, 31 जनवरी को अंतिम दिवस पर रंगमंडप संस्थान,नई दिल्ली की हास्य नाट्य प्रस्तुति ‘घर का ना घाट का’ का मंचन जे पी सिंह के निर्देशन में होगा ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 09:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / नाटक ‘चंदा बेड़नी’ का हुआ मंचन, कलाकारों का किया सम्मान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेजड़ी बचाओ आंदोलनः जिला मुख्यालय पर महापड़ाव व आंदोलन 2 फरवरी को

खेजड़ी बचाओ अ​भियान के तहत महापड़ाव व आंदोलन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में चर्चा करते हुए। 
बीकानेर

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निवेश एवं उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

फोटो-पत्रिका
बीकानेर

जिला कलक्टर ने घुमंतु, अद्धघुमंतु शिविर का किया औचक निरीक्षण

फोटो-पत्रिका।
बीकानेर

कृषि अधिकारियों ने रबी फसलों की स्थिति का लिया जायजा

फोटो-पत्रिका
बीकानेर

Bikaner: एक साथ पहुंचे 61 दूल्हे, राजस्थान की ये शादी बनी आकर्षण का केंद्र, खेलमैदान बन गया मंडप, देखें तस्वीरें

Bikaner Mass Wedding
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.