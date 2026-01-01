नाटक ‘चंदा बेड़नी’ का हुआ मंचन, कलाकारों का किया सम्मान

मंच परिकल्पना रितेश पासवान, मंच प्रबंधक प्रशांत मणि, कॉस्टयूम्स रीना जायसवाल, प्रकाश परिकल्पना अंकित कश्यप, नृत्य संरचना रोहित बटोही, मेकअप दिनेश का रहा। हारमोनियम पर गरीब चंद्र, ढोलक पर बसंत ने संगत दी। मुख्य अतिथि संगीतकार डॉं आभा शंकरन , क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल कुमार , विशिष्ट अतिथि रंगनेत्री संगीता शर्मा ने निर्देशक व सभी कलाकारों का सम्मान किया गया । समन्वयक विपिन पुरोहित के अनुसार, 31 जनवरी को अंतिम दिवस पर रंगमंडप संस्थान,नई दिल्ली की हास्य नाट्य प्रस्तुति ‘घर का ना घाट का’ का मंचन जे पी सिंह के निर्देशन में होगा ।