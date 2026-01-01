नाटक ‘चंदा बेड़नी’ का हुआ मंचन, कलाकारों का किया सम्मान

नाटक का मंचन करते कलाकार।
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय थार नाट्य समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को रसरंग फाउण्डेशन कानपुर की ओर से नाटक ‘चंदा बेडनी’ का मंचन किया गया। विजय बहादुर श्रीवास्तव की ओर से नौटंकी शैली में लिखित नाटक का मंचन डॉ. नीरज कुशवाह के निर्देशन में हुआ। नाटक में प्रतिभा विश्वकर्मा, अंकुर मिश्रा, शिवम पांडे, प्रशांत मणि, सविता चौहान, अभिषेक कुमार, रितेश पासवान, परशुराम, अर्पित कुमार, सत्यम कुमार, प्रदीप यादव, अनुपम, कुशाग्र सक्सेना, सत्यम मौर्य, सुमन थापा व रोहित बटोही ने प्रभावी भूमिकाएं निभाई।
मंच परिकल्पना रितेश पासवान, मंच प्रबंधक प्रशांत मणि, कॉस्टयूम्स रीना जायसवाल, प्रकाश परिकल्पना अंकित कश्यप, नृत्य संरचना रोहित बटोही, मेकअप दिनेश का रहा। हारमोनियम पर गरीब चंद्र, ढोलक पर बसंत ने संगत दी। मुख्य अतिथि संगीतकार डॉं आभा शंकरन , क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल कुमार , विशिष्ट अतिथि रंगनेत्री संगीता शर्मा ने निर्देशक व सभी कलाकारों का सम्मान किया गया । समन्वयक विपिन पुरोहित के अनुसार, 31 जनवरी को अंतिम दिवस पर रंगमंडप संस्थान,नई दिल्ली की हास्य नाट्य प्रस्तुति ‘घर का ना घाट का’ का मंचन जे पी सिंह के निर्देशन में होगा ।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग