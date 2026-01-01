जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निवेश एवं उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान

जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत मंडी शुल्क में छूट का 1 प्रकरण, विद्युत कर छूट के 2 प्रकरण, ब्याज अनुदान का 1 प्रकरण तथा निवेश अनुदान के 2 प्रकरणों में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। कुमार ने बताया कि इसी प्रकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत मंडी शुल्क में छूट के 2 प्रकरण, विद्युत कर छूट के 2 प्रकरण,ब्याज अनुदान के 2 प्रकरण, निवेश अनुदान के 2 प्रकरण, तथा पूंजीगत अनुदान के 1 प्रकरण में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।स्कीम फॉर असिस्टेंस टू एमएसएमई फॉर मार्केट डेवलपमेंट के तहत 02 इकाइयों को लाभान्वित करने तथा स्कीम फॉर असिस्टेंस फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ़ बिज़नेस प्रोसेस एंड एडॉप्शन ऑफ़ ई -कॉमर्स के तहत 01 इकाई को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वहीं राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत मार्जिन मनी अनुदान का 01 प्रकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणन एवं मानकीकरण अनुदान के 05 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उद्योग विभाग सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।