Bikaner: एक साथ पहुंचे 61 दूल्हे, राजस्थान की ये शादी बनी आकर्षण का केंद्र, खेलमैदान बन गया मंडप, देखें तस्वीरें

इसी प्रकार साक्षी प्रजापत, प्रतिज्ञा टाक, महक सोनी, हर्षिता दैया, कनक सुथार, मोनिका गहलोत, राधा तथा भारती रांकावत को इक्यावन सौ रुपए के सावित्री बाई फुले अवार्ड दिए गए। नोखा की मोनिका को संत गुरु रविदास अवार्ड, भूमि को महर्षि नवल अवार्ड, प्रांजल को बाबा लाधूनाथ अवार्ड, आयुषी बारिया को बाबा गाडगे अवार्ड, देविका आसेरी को संत बगदाराम अवार्ड तथा सुमन पुत्री शिशपाल को रमा बाई अवार्ड प्रदान किया गया। सभी प्रतिभावान बालिकाओं को इक्यावन सौ-इक्यावन सौ रुपए की नकद राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई।