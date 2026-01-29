Bikaner: एक साथ पहुंचे 61 दूल्हे, राजस्थान की ये शादी बनी आकर्षण का केंद्र, खेलमैदान बन गया मंडप, देखें तस्वीरें

फोटो: पत्रिका
Mass wedding And Talent Ceremony In Bikaner: भावना मेघवाल मेमोेरियल ट्रस्ट की ओर से बीसवें सामूहिक विवाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को पाॅलिटेक्निक काॅलेज मैदान में किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दांपत्य सूत्र में बंध रही बेटियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से उनकी 61 भांजियां दाम्पत्य सूत्र में बंधी हैं।
उन्होंने सम्मानित होने वाली मेधावी बालिकाओं को आगे बढ़ने की सीख देते हुए समाज एवं देश के लिए सकारात्मकता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़े रवि शेखर मेघवाल ने बताया कि इस वर्ष 61 जोड़ों को दांपत्य सूत्र में बांधने के साथ 350 प्रतिभावान बेटियों को सम्मानित किया गया है।
मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट कि ओर से वर्ष 1999 से सामाजिक सरोकारों की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2007 से अब तक 599 बेटियों को सामूहिक विवाह समारोहों के दौरान विवाह बंधन में बांधा गया है। उन्होंने ट्रस्ट की अन्य गतिवधियों के बारे में बताया। उन्होंने लोकगीतों और कहावतों के माध्यम से बेटियों के सुखद जीवन की कामना की और उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया।
समारोह में मंत्रियों ने बाबा साहेब डाॅ. भीमराव अंबेडकर तथा भावना मेघवाल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। अतिथियों ने ‘लभावना दिग्दर्शिका का विमोचन किया।
अतिथियों ने इस वर्ष के 51 हजार रुपए के भावना अवार्ड-2026 चार बालिकाओं को दिए। कक्षा दसवीं में प्रदेश में पहले स्थान पर आने वाली भरतपुर की चंचल जाटव, बारहवीं में जिले में पहला स्थान प्राप्त करने वाली बीकानेर की लता, दसवीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ललिता तथा बीए तृतीय वर्ष में जयपुर के कनोडिया काॅलेज में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तमन्ना को इस वर्ष का भावना अवार्ड दिया गया।
इसी प्रकार साक्षी प्रजापत, प्रतिज्ञा टाक, महक सोनी, हर्षिता दैया, कनक सुथार, मोनिका गहलोत, राधा तथा भारती रांकावत को इक्यावन सौ रुपए के सावित्री बाई फुले अवार्ड दिए गए। नोखा की मोनिका को संत गुरु रविदास अवार्ड, भूमि को महर्षि नवल अवार्ड, प्रांजल को बाबा लाधूनाथ अवार्ड, आयुषी बारिया को बाबा गाडगे अवार्ड, देविका आसेरी को संत बगदाराम अवार्ड तथा सुमन पुत्री शिशपाल को रमा बाई अवार्ड प्रदान किया गया। सभी प्रतिभावान बालिकाओं को इक्यावन सौ-इक्यावन सौ रुपए की नकद राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई।
सामूहिक विवाह आयोजन में बड़ी संख्या में बाराती, समाज के लोग और मेहमान शामिल हुए। सामूहिक विवाह स्थलों पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के लिए भोजन, जल, चाय, बैठने और स्वागत की व्यवस्थाएं की गई। विवाह स्थलों के अंदर व बाहर हजारों लोगों की मौजूदगी से विशेष रौनक रही।
इस दौरान भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की प्रधान ट्रस्टी पाना देवी मेघवाल, ट्रस्टी सुशीला वर्मा, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, एनएचएआइ के परियोजना प्रबंधक अजय कुमार आर्य, रचना, भाजपा नेता महावीर रांका, भाजपा देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, सुशीला कंवर राजपुरोहित सहित अन्य उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग