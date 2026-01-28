अजित पवार के असमय निधन पर बीकानेर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए भावुक, कही यह बात

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अजित पवार से उनके गहरे रिश्ते रहे हैं। वे उनके मित्र थे। केंद्रीय मंत्री बोलते हुए काभी भावुक नजर आए। इसके अलावा उन्होंने मदर्स ट्रेड डील पर कहा कि यूरोपियन यूनियन से जो समझौता हुआ है वह ऐतिहासिक है। हमारी खेती और किसानों के लिए व यूरोपीय देशों के लिए उपयोगी है। इस डील को उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने पीएम मोदी का इसके लिए आभार जताया।