अजित पवार के असमय निधन पर बीकानेर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए भावुक, कही यह बात

शिवराज सिंह चौहान-फाइल फोटो
बीकानेर। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के असमय निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। राजस्थान के बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरा दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अजित पवार के साथ उनकी काफी नजदीकी थी, उनका निधन महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा- 'मन में आज एक दर्द और पीड़ा है। हमारे साथी अजित पवार, महाराष्ट्र के ऐसे नायक जो हमेशा प्रासंगिक रहे, विमान हादसे में आज वे नहीं रहे। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार और उनके चाहने वालों को इस पीड़ा को सहने की क्षमता दे।' शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए उन्होंने काफी काम किए।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अजित पवार के निधन की वजह से महाराष्ट्र के लिए आज 'काला दिन' है। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास और प्रगति में अतुलनीय योगदान किया।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अजित पवार से उनके गहरे रिश्ते रहे हैं। वे उनके मित्र थे। केंद्रीय मंत्री बोलते हुए काभी भावुक नजर आए। इसके अलावा उन्होंने मदर्स ट्रेड डील पर कहा कि यूरोपियन यूनियन से जो समझौता हुआ है वह ऐतिहासिक है। हमारी खेती और किसानों के लिए व यूरोपीय देशों के लिए उपयोगी है। इस डील को उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने पीएम मोदी का इसके लिए आभार जताया।
