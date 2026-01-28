Ajit Pawar Death : अजित पवार की मृत्यु से अशोक गहलोत दुखी, कहा- महाराष्ट्र ही नही देश की राजनीति में उनकी कमी होगी महसूस

अशोक गहलोत व अजित पवार। फाइल फोटो पत्रिका
Ajit Pawar Death : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में निधन हो गया। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अजित पवार की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा अजित पवार जमीनी मुद्दों पर पकड़ रखने वाले राजनीतिज्ञ थे।
कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु का समाचार बेहद दुखद एवं स्तब्ध करने वाला है। वे बेहद अनुभवी थे एवं राजनीति में बेहद सक्रिय थे एवं जमीनी मुद्दों पर पकड़ रखते थे। न सिर्फ़ महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति तथा सार्वजनिक जीवन में उनकी कमी महसूस की जाएगी।
अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर आगे लिखा कि शरद पवार साहब समेत समस्त परिजनों को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर अजित पवार की आत्मा को शांति प्रदान करें। ॐ शांति।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में निधन हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीएसआर एविएशन द्वारा संचालित निजी विमान लियरजेट 45 सुबह करीब पौने नौ बजे बारामती हवाई पट्टी पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में अजित पवार के साथ एक निजी सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और चालक दल के दो सदस्य सवार थे। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार विमान में सवार सभी पांच लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है।
अहमदनगर जिले के राहुरी तालुका के देवलाली प्रवरा में 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्हें उनके समर्पण और गतिशील नेतृत्व के लिए जाना जाता था।
