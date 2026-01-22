Rajasthan Politics : RSSB में OMR शीट बदलने का खुलासा, अशोक गहलोत ने व्यवस्था पर उठाए कई गंभीर सवाल

Rajasthan Politics : कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में OMR शीट बदलने के खुलासे ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। SOG की रिपोर्ट के अनुसार 9 साल पहले यानी 2018 से पूर्व की भाजपा सरकार से शुरू हुआ यह खेल 2026 तक जारी रहा है जो बेहद ही चिंताजनक तथ्य है। जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त थे, वे 2024 और 2025 में भी सक्रिय तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे।