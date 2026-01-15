SIR Update : वोटर लिस्ट विवाद पर भड़के अशोक गहलोत, कांग्रेस कार्यकताओं किया सचेत, अफसरों को चेताया

SIR Update : राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर राजनीतिक गलियारों में गरमागरमी का माहौल है। विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भाजपा और मौजूदा अफसरों को आड़े ​हाथों लेते हुए हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि प्रदेशभर में कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से कटवाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में नाम कटवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवाने का आज आखिरी दिन है।