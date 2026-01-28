28 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

Rajasthan Pensions : राजस्थान के 16.35 लाख पेंशनर्स की रुक सकती है पेंशन, जानिए क्या है वजह?

Rajasthan Pensions : राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले 16.35 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन रुक सकती है। जानिए क्या है वजह?

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 28, 2026

Rajasthan 16.35 lakh pensioners pensions may be stopped 31 January last chance know what reason

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Pensions : राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले 16.35 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन रुक सकती है। कारण यह है कि इन पेंशनर्स ने अभी तक अपने 'जीवित होने' का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है।

विभाग की ओर से दी गई समय-सीमा समाप्त होने में अब केवल 4 दिन शेष हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सत्यापन न करवाने वालों में 12.61 लाख लोग 75 वर्ष से कम आयु के हैं, जबकि 3.70 लाख पेंशनर्स 75 से 99 वर्ष की आयु के हैं। आंकड़ों के अनुसार, राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा लापरवाही देखी गई है। यहां के 1.51 लाख पेंशनर्स ने अब तक पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।

31 जनवरी अंतिम अवसर : विभाग ने बढ़ाई थी तिथि

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, प्रदेश में कुल 91.68 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से केवल 82.16 फीसदी (75.33 लाख) ने ही अब तक सत्यापन करवाया है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में पेंडेंसी को देखते हुए सरकार ने इसे 31 जनवरी तक बढ़ाया था। यदि इस अवधि में सत्यापन नहीं हुआ, तो फरवरी से पेंशन खाते में नहीं आएगी।

घर बैठे मोबाइल से करें सत्यापन

अब ई-मित्र के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है। पेंशनर्स इन तरीकों से घर बैठे प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
1- मोबाइल ऐप : विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर 'फेस रिकग्निशन' (चेहरा पहचान) तकनीक के जरिए।
2- ई-मित्र कियोस्क : फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के माध्यम से।
3- सरकारी कार्यालय : संबंधित एसडीएम या बीडीओ कार्यालय में उपस्थित होकर।

फैक्ट

91,68,997 कुल पेंशनर्स
75,33,228 (82.16 फीसदी) सत्यापन
16,35,769 शेष बचे पेंशनर्स।

सत्यापन कराने में ये जिले पीछे

जिला - पेंशनर्स - सत्यापित पेंशनर्स - फीसदी
खैरथल-तिजारा - 109614 - 87262 - 79.61 फीसदी
चितौड़गढ़ - 258887 - 205863 - 79.52 फीसदी
डिडवाना - कुचामन - 221332 - 175987 - 79.51 फीसदी
सिरोही - 145016 - 114836 - 79.19 फीसदी
जोधपुर - 343393 - 271431 - 79.04 फीसदी
सवाई माधोपुर - 170671 - 131810 - 77.23 फीसदी
प्रतापगढ़ - 132560 - 102330 - 77.2 फीसदी
नागौर - 260405 - 198725 - 76.31 फीसदी
जयपुर - 612038 - 460752 - 75.28 फीसदी
जालौर - 279666 - 210464 - 75.26 फीसदी

Published on:

28 Jan 2026 08:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Pensions : राजस्थान के 16.35 लाख पेंशनर्स की रुक सकती है पेंशन, जानिए क्या है वजह?

