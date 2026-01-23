Dushyant Sharma Murder Case : बाॅयफ्रेंड की हत्या करने वाली प्रिया सेठ को जेल में हुआ प्यार, आज हनुमान से रचाएगी शादी

गौरतलब है कि प्रिया सेठ ने झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत शर्मा की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर आमेर क्षेत्र में फेंक दिया था। हत्या के बाद भी दुष्यंत के पिता को फिरौती के लिए ब्लैकमेल किया गया। इस अपराध में शामिल दीक्षांत कामरा भी सजा काट रहा है, जो प्रिया सेठ का पूर्व में बॉयफ्रेंड रह चुका था। वहीं हनुमान प्रसाद शादीशुदा प्रेमिका के पति की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। उसकी प्रेमिका भी पति की हत्या के मामले में सजा काट रही है।