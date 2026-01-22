Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 अप्रेल तक होंगे पंचायत चुनाव, 60 से अधिक याचिकाएं खारिज

न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह व न्यायाधीश रवि चिरानिया की खंडपीठ ने बालू सहित 60 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन नीतिगत व प्रशासनिक प्रक्रिया है। इस विषय पर हाईकोर्ट पहले ही निर्णय कर चुका और सुप्रीम कोर्ट भी व्यवस्था दे चुका है। ऐसे में समान तथ्यों के आधार पर पुन: सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रहता।