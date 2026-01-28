अटल भूजल योजना: एक हजार को डिग्गी निर्माण के पैसे का इंतजार, वेटिंग में पांच हजार किसान

राज्य के पास सीमित संसाधन से डिग्गियों की डिमांड के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। अभी 2025-26 वित्तीय वर्ष में डिग्गियों के निर्माण का नम्बर उन किसानों का आया है, जिन्होंने साल 2022 में आवेदन किया था। यानि करीब तीन साल की वेटिंग चल रही है। साल 2026 तक का बैकलॉग समाप्त करने के लिए सरकार को करीब 5 हजार डिग्गियों के निर्माण का बजट देना होगा। ऐसे में इस योजना में भी केन्द्र सरकार से वित्तीय मदद की आवश्यकता जताई जा रही है।