संकट में इंदिरागांधी नहर का ‘रेग्यूलेशन’, एक हजार क्यूसेक पानी घटाया

अधीक्षण अभियंता रामाकिशन ने बताया कि वर्तमान में आइजीएनपी की वितरिकाओं को तीन में एक समूह में चलाने के लिए 7850 क्यूसेक पानी चलाने का निर्णय किया गया है। लेकिन पंजाब की ओर से अचानक हरिके हैड से पानी घटाने से आइजीएनपी के हिस्से में 6700 से 6800 क्यूसेक पानी आएगा। पानी नहीं बढऩे पर रेग्यूलेशन प्रभावित होने की आशंका है। विभाग की टीम लगातार पंजाब से समन्वय कर पानी बढ़वाने का प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि जल्द पंजाब पानी बढ़ाने को तैयार हो जाएगा। आइजीएनपी से बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर सहित प्रदेश के 12 जिलों को जलापूर्ति होती है।