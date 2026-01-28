एक वर्ष से कम अवधि के किरायानामा का पंजीयन अनिवार्य

उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर 2025 की राज्य अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 2025 लागू किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत एक वर्ष से कम अवधि के किरायानामों का पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। अधिनियम के तहत सभी किरायेदारों व संपत्ति मालिकों को अधिसूचना जारी होने की अवधि के बाद के किराए नामों का पंजीकरण उप पंजीयक कार्यालयों में अनिवार्य रूप से करवाना होगा पंजीकरण नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार संबंधी पक्षकारों को नोटिस देते हुए वसूली की कार्यवाही की जाएगी।