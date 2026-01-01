जिला कलक्टर ने घुमंतु, अद्धघुमंतु शिविर का किया औचक निरीक्षण

जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने शुक्रवार को पंचायत समिति परिसर में घुमंतु, अर्द्धघुमंतु समुदाय के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार संबंधित विभाग के अधिकारी शिविर में पूर्ण गंभीरता से कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि लक्षित वर्ग को इन शिविरों का पर्याप्त लाभ मिले। उन्होंने शिविर के दौरान किए गए कार्यों का फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति परिसर की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति जानी। जिला कलक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से यह विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण है।



इसके प्रत्येक कार्मिक गंभीरता से कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वी-बी-जीरामजी के प्रावधानों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। इस दौरान उन्होंने कार्मिकों से कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल, विकास अधिकारी साजिया तबस्सुम सहित विभिन्न अधिकारी साथ रहे।