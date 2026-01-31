औचक निरीक्षण में गैरहाजिर मिले कर्मचारी, थमाए कारण बताओ नोटिस

निरीक्षण करते अधिकारी।
पूगल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार मीणा ने शनिवार को खण्ड क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीएचसी मोतीगढ़, पीएचसी सत्तासर एवं उपकेंद्र केला का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा एवं नर्सिंग कार्मिकों को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने तथा चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। डॉ. मीणा ने गैर संचारी रोग (एनसीडी) कार्यक्रम का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय पहचान संख्या एवं संपर्क सर्वेक्षण के लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने, एएनएम को फील्ड स्तर पर सभी गतिविधियों का नियमित संपादन एवं स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।
जांच कार्य बढ़ाने के निर्देश
पीएचसी मोतीगढ़ व सत्तासर में कार्यरत प्रयोगशाला तकनीशियनों को मलेरिया व क्षय रोग जांच की संख्या बढ़ाने, सभी स्टाफ को निर्धारित ड्रेस कोड में ड्यूटी करने, कायाकल्प मॉनिटरिंग रजिस्टर पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए। पीएचसी सत्तासर एवं मोतीगढ़ में साफ-सफाई व्यवस्था असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर भुगतान रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं उपकेंद्र केला में एएनएम को तीन दिवस में साफ-सफाई सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को प्रति माह न्यूनतम पांच उपकेंद्रों का निरीक्षण, मासिक सेक्टर मीटिंग आयोजित कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत उपलब्धि, सभी पीएचसी में रोगी कल्याण समिति की मासिक बैठक एवं संस्थानों का नियमित मासिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
