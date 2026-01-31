एफएमटीटीसी में शुरू होगा कस्टम हायरिंग सेंटर, बाजार से कम किराया

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (एसकेआरएयू) के कृषि यंत्र एवं मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र (एफएमटीटीसी) में अब किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर संचालित किया जाएगा। इससे किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी बाजार दर से कम किराए पर उपलब्ध हो सकेगी। केंद्र के प्रभारी डॉ. विक्रम योगी ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के एफएमटीटीसी में कस्टम हायरिंग सेंटर संचालन की औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि एफएमटीटीसी में फार्म मशीनरी व उपकरणों की टेस्टिंग का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। विपिन लड्ढा ने बताया कि टेस्टिंग के दौरान विभिन्न निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आधुनिक कृषि यंत्र व मशीनें अब इस कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को किराए पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसान कस्टम हायरिंग सेंटर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पंजीकरण कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आवश्यक कृषि यंत्र एवं उपकरण किराए पर ले सकेंगे। केंद्र की ओर से यंत्र प्रचलित बाजार दर से कम किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे।