श्रीगंगानगर-हजूर साहिब नांदेड़ ट्रेन का लूणकरनसर स्टेशन पर ठहराव, मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

रेलवे की ओर से दो ट्रेनों का ठहराव लूणकरनसर में दिया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Jan 31, 2026

द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ किया

द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ किया

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गाड़ी संख्या 22724 श्रीगंगानगर-हजूर साहिब नांदेड़ का ठहराव लूणकरनसर रेलवे स्टेशन पर भी शुरू किया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल नेटवर्क में आमूलचूल सुधार हुआ है। रेलवे स्टेशनों की सुविधाओं में इजाफा हुआ है। लूणकरनसर में ट्रेनों के ठहराव से स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने अतिथियों का साफा व गुलदस्ता देकर स्वागत किया और मंडल की उपलब्धियां बताई।

दो गाड़ियों का ठहराव
रेलवे की ओर से दो ट्रेनों का ठहराव लूणकरनसर में दिया जा रहा है। इसके तहत गाड़ी संख्या 16311 श्रीगंगानगर-तिरुवनंतपुरम उत्तर रेलसेवा 3 फरवरी से लूणकरनसर स्टेशन पर 17.27 बजे आगमन व 17.29 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 16312 तिरूवनंतपुरम उत्तर-श्रीगंगानगर रेलसेवा 2 फरवरी से लूणकरनसर स्टेशन पर 21.36 बजे आगमन व 21.38 बजे प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 22723 हजूर साहिब नांदेड-श्रीगंगानगर रेलसेवा 6 फरवरी से लूणकरनसर स्टेशन पर 14.36 बजे आगमन व 14.38 बजे प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 22724 श्रीगंगानगर- हजूर साहिब नांदेड 31 जनवरी से लूणकरनसर स्टेशन पर 17.27 बजे आगमन व 17.29 बजे प्रस्थान करेगी।

Published on:

31 Jan 2026 08:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / श्रीगंगानगर-हजूर साहिब नांदेड़ ट्रेन का लूणकरनसर स्टेशन पर ठहराव, मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
