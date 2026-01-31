मोदी सरकार ने बदला मातृशक्ति के प्रति सोच एवं नजरिया

इस अवसर पर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता राठौड ने कहा कि मोदी सरकार ने विभिन्न नीतियों को लागू कर महिलाओं के प्रति सोच एवं नजरिए में बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में गत बजट में 6 प्रतिशत महिला उत्थान के लिए आरक्षित था। यह पहले के बजट हिसाब से 37 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अधिनियम लाकर जो कार्य मोदी जी ने 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की लेकिन हम 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मेवाड़ा ने कहा की नारी को शक्ति का नाम दिया है एवं उनका मोदी जी ने वंदन करने का काम किया है।