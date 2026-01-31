संत दिग्विजयराम की 2 से श्रीमद भागवत कथा, कलश यात्रा से होगा आगाज

महोत्सव के दौरान 7 फरवरी को शाम 7 बजे से राष्ट्रीय संत नैनौराधाम के मिथिलेश नागर के मुखारबिंद से संगीतमय सुंदरकांड पाठ होगा। नागर देशभर में विभिन्न स्थानों पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ कर चुके हैं। कथा महोत्सव परिसर में यज्ञ मंडप तैयार किया है। यहां 2 से 8 फरवरी तक महामंगलकारी पंच कुण्डीय विष्णु महायज्ञ होगा। महायज्ञ प्रतिदिन सुबह 8 से दोपहर 12.30 बजे तक ज्ञायिक रत्न आचार्य पंडित गौरीशंकर शास्त्री एवं वैदिक विद्धानों के तत्वावधान में होगा। आयोजन समिति के दीपक तोषनीवाल ने बताया कि कथा महोत्सव के विशेष आकर्षण के रूप में 5 फरवरी की रात 8 बजे से कथा स्थल पर नंद महोत्सव होगा। इसके माध्यम से रासलीला की प्रस्तुति होगी।