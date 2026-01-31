31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

आधुनिकता के दावों को मुंह चिढ़ाता ‘डायन’ का दंश

भीलवाड़ा. भीलवाड़ा सहित प्रदेश के कई अंचलों में &#8216;डायन&#8217; का कलंक आज भी बदस्तूर जारी है, जो आधुनिकता के दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। इक्कीसवीं सदी में जहां हम चांद-सितारों को छू रहे हैं, वहीं अंधविश्वास महिलाओं के आत्मसम्मान और जीने के अधिकार को कुचल रहा है। पिछले ढाई दशकों में अकेले भीलवाड़ा में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

Jan 31, 2026

bhilwara sp office

bhilwara sp office

भीलवाड़ा. भीलवाड़ा सहित प्रदेश के कई अंचलों में 'डायन' का कलंक आज भी बदस्तूर जारी है, जो आधुनिकता के दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। इक्कीसवीं सदी में जहां हम चांद-सितारों को छू रहे हैं, वहीं अंधविश्वास महिलाओं के आत्मसम्मान और जीने के अधिकार को कुचल रहा है। पिछले ढाई दशकों में अकेले भीलवाड़ा में सौ से अधिक परिवारों का उजड़ना इस बात का गवाह है कि अज्ञानता का अंधेरा क़ानून कू उजाले से कहीं दूर है। हालांकि पुलिस व प्रशासन की सख्ती और शिक्षा के प्रसार ने इन घटनाओं पर लगाम कसी है, लेकिन जब तक समाज की सोच से यह 'मानसिक मोतियाबिंद' नहीं हटेगा, तब तक बेगुनाह महिराएं अपनों की ही नफ़रत का शिकार होती रहेंगी। यह केवल अपराध नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना पर एक घाव है।

जिले में कई मामले न्यायालयों में विचारधीन

भोली गांव भी आठ साल पहले डायन प्रताड़ना की घटना को लेकर सुर्खियों में रहा था। यहां एक 80 वर्षीय महिला को उसके घर के पास के एक कमरे में तीन हफ़्तों के लिए बंद कर दिया गया. उसका कुसूर यह था कि कुछ लोग उसे डायन समझने लगे थे। इसी प्रकार चार साल पहले जहाजपुर के उलेला में एक वृद्धा को प्रताडि़त कर कुए में धकेलने के मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। वर्ष 2023 में जहाजपुर क्षेत्र की एक महिला को अजमेर िस्थत ससुराल में डायन कह कर प्रताडि़त करने और उसके बाल काटने की घटना का मामला भी पुलिस थाने में पहुंचा। वर्ष 2025 में बागौर थाने में क्षेत्र की एक महिला ने बीमार करने एवं डायन कह कर प्रताडि़त करने का मामला दर्ज कराया था। वहीं मांडल थाना क्षेत्र में जेठ जेठानी ने ही एक महिला से डायन होने का आरोप लगा कर मारपीट की। https://www.dailymotion.com/video/x9yx45s

पुलिस की होती त्वरित कार्रवाई

जिले में गत तीन साल में डायन प्रताड़ना निषेध अधिनियम के मामलों में कर्मी आई है। ऐसे मामले सामने आने पर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई होती है। जांच में दोषी पाए गए लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता रहा है।

धर्मेन्द्र सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा

पांच साल तक की सजा का प्रावधान

प्रदेश में डायन प्रताड़ना निषेध अधिनियम 24 अप्रेल 2015 पारित हुआ है। राज्य सरकार ने यह अधिनियम 26 जनवरी 2016 को लागू किया गया। इसके अन्तर्गत किसी भी महिला को डायन कह कर प्रताडि़त करना या बदनाम करने का दोषी पाए जाने पर एक साल से पांच साल के कारावास की सजा या कम से कम पचास हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

उम्मेद सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

31 Jan 2026 01:44 pm

Hindi News / News Bulletin / आधुनिकता के दावों को मुंह चिढ़ाता ‘डायन’ का दंश
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

India News–C Voter के ‘Mood of the Nation’ सर्वे में सांसद रवि किशन शुक्ला देश के सबसे लोकप्रिय OTT स्टार घोषित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

जातिसूचक शब्द कहने मात्र से अपराध सिद्ध नहीं होता, 16 साल पुराने मामले में आरोपी को राहत

chhattisgarh high court
बिलासपुर

घर से 30 मीटर दूर पलंग पेटी से निकली बच्चे की लाश, जो परिवार के साथ ढूंढ रहा था वही निकला कातिल

Indore News
इंदौर

साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर SIT ने किया बड़ा खुलासा, बताई मौत की यह वजह

Sadhvi Prem Baisa Death Case SIT reveals compounder gave multiple
बाड़मेर

ब्रेकिंग-भोपाल में छात्र की गोली लगने से मौत, बालकनी में खून से लथपथ मिला शव

bhopal news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.