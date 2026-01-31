आधुनिकता के दावों को मुंह चिढ़ाता ‘डायन’ का दंश

भोली गांव भी आठ साल पहले डायन प्रताड़ना की घटना को लेकर सुर्खियों में रहा था। यहां एक 80 वर्षीय महिला को उसके घर के पास के एक कमरे में तीन हफ़्तों के लिए बंद कर दिया गया. उसका कुसूर यह था कि कुछ लोग उसे डायन समझने लगे थे। इसी प्रकार चार साल पहले जहाजपुर के उलेला में एक वृद्धा को प्रताडि़त कर कुए में धकेलने के मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। वर्ष 2023 में जहाजपुर क्षेत्र की एक महिला को अजमेर िस्थत ससुराल में डायन कह कर प्रताडि़त करने और उसके बाल काटने की घटना का मामला भी पुलिस थाने में पहुंचा। वर्ष 2025 में बागौर थाने में क्षेत्र की एक महिला ने बीमार करने एवं डायन कह कर प्रताडि़त करने का मामला दर्ज कराया था। वहीं मांडल थाना क्षेत्र में जेठ जेठानी ने ही एक महिला से डायन होने का आरोप लगा कर मारपीट की। https://www.dailymotion.com/video/x9yx45s