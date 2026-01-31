पासपोर्ट सत्यापन में अवैध वसूली… SP ने दो सिपाहियों को किया निलंबित, जनता से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की शिकायत करने की किए अपील

जानकारी के मुताबिक फीडबैक सेल को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ पुलिसकर्मी पासपोर्ट सत्यापन के लिए आवेदकों से अवैध रूप से पैसे की मांग कर रहे हैं। इन शिकायतों की जांच में सामने आया कि थाना लार में तैनात सिपाही संदीप कुशवाहा और थाना महुआडीह में तैनात सिपाही उमंग यादव पासपोर्ट सत्यापन के बदले रिश्वत ले रहे थे। शिकायतें सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने तत्काल प्रभाव से दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया।