ब्रेकिंग-भोपाल में छात्र की गोली लगने से मौत, बालकनी में खून से लथपथ मिला शव

पुलिस के मुताबिक, 12 वर्षीय इब्राहिम जेपी नगर में रहता था। उसके पिता बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का काम करते हैं। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरु कर दी है। इधर, पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि बच्चे के घर के बाहर देररात तक युवकों का आना-जाना रहता था। उसके पिता से मुलाकात करने के लिए बड़ी संख्या में बाहरी युवक घर आते थे।