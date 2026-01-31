31 जनवरी 2026,

शनिवार

भोपाल

ब्रेकिंग-भोपाल में छात्र की गोली लगने से मौत, बालकनी में खून से लथपथ मिला शव

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के गौतम नगर इलाके में एक छात्र की सिर में गोली लगने से मौत हो गई।

भोपाल

Himanshu Singh

Jan 31, 2026

bhopal news

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गौतम नगर इलाके में तीसरी कक्षा के छात्र की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, बच्चा घर की बालकनी में खून से लथपथ अचेत अवस्था में मिला था।

दरअसल, शुक्रवार की रात 1.50 बजे परिजन बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कमला नेहरू अस्पताल में सुबह करीब 11 बजे उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, 12 वर्षीय इब्राहिम जेपी नगर में रहता था। उसके पिता बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का काम करते हैं। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरु कर दी है। इधर, पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि बच्चे के घर के बाहर देररात तक युवकों का आना-जाना रहता था। उसके पिता से मुलाकात करने के लिए बड़ी संख्या में बाहरी युवक घर आते थे।

खबर अपडेट की जा रही है...

