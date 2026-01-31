MP के 16 जिलों में बारिश की चेतावनी! कई जिलों में गिरा पानी, IMD का अलर्ट

MP Weather: मध्यप्रदेश में इन दिनों बारिश, ठंड और कोहरे का दौर जारी है। शनिवार की सुबह कड़ाके की ठंड रही। सुबह ग्वालियर, रीवा, दतिया में घना कोहरा रहा। वहीं, शाजापुर, इंदौर, गुना जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। जबकि सतना, भोपाल, उज्जैन, श्योपुर, शाजापुर, सीहोर, नर्मदापुरम, धार, गुना, दमोह, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, देवास, रतलाम, राजगढ़ समेत 20 के करीब जिलों में मध्यम कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के द्वारा 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।