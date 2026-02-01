पासपोर्ट अप्लाई करते समय इस बात का रखें ध्यान, सिर्फ 24 घंटे में हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित रीजनल पासपोर्ट कार्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय पुलिस कर्मचारियों की पासपोर्ट वेरीफिकेशन ट्रेनिंग के समापन अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस ए.साईं मनोहर ने ये जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा, आईजी अंशुमान सिंह, डीसीपी सोनाक्षी सक्सेना एवं रीजनल पासपोर्ट अधिकारी शीतांशु चौरसिया ने 55 जिलों से आए 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के प्रश्नों का उत्तर देकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के तौर तरीके समझाए।