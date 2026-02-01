कोहरे और ठंड के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट, अगले तीन दिन बिगड़ने वाला है मौसम

Storm And Rain Alert :मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कुछ इलाकों में जहां ठंड का दौर जारी है तो वहीं अधिकतर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर घना कोहरा तक छाया हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्से में स्थित 15 जिलों के लिए आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, मुरैना और श्योपुर जिले में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। जबकि, प्रदेश में अगले चार दिन मावठ गिरने की संभावना जताई गई है।