चांदनी चौक में 5 दिन बाद फिर बड़ा विस्फोट, बस स्टैंड के पास जोरदार धमाके से सहमे लोग, सामने आया CCTV

Ratlam News :मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के चांदनी चौक इलाके में 5 दिन पहले हुए बड़े विस्फोट के बाद शनिवार को एक बार फिर सैलाना बस स्टैंड के पास विस्फोट हो गया। ये विस्फोट वेल्डिंग की दुकान में हुआ। हादसे के वक्त 80 वर्षीय दुकान संचालक वेल्डिंग कर रहे थे और पास में कर्मचारी खड़ा हुआ था। गनीमत रही कि, दोनों को कोई चोट नहीं आई। वहीं टैंक करीब 15 फीट दूर सड़क पर जा गिरा। जब टैंक उड़कर सड़क पर गया, तब वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना उसमें भी बड़ा हादसा हो सकता था।