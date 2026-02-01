10 फरवरी से एमपी बोर्ड एग्जाम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पास होना है तो आज से शुरु करें ये काम

बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस कम करने एक्सपर्ट्स की सलाह (Photo Source- Patrika)
MP Board Exams : मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्टूडेंट के पास तैयारी के लिए अब केवल 9 दिन बाकी हैं। 10वें दिन आप परीक्षा केंद्र में होंगे। ऐसे में किसी को फॉर्मूले भूलने का डर है तो कोई टाइम टेबिल मैनेजमेंट से परेशान है। ऐसे में एक्सपर्ट ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि, अब टेंशन लेने का समय नहीं है। आप अबतक जो भी पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन करें, ताकि परीक्षा के तीन घंटे में उत्तर पुस्तिका पर उसे बेहतर तरीके से उतार सकें।
बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं 12वीं कक्षा के 16 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। एक्सलेंस स्कूल के प्राचार्य और मोटिवेटर सुधाकर पारासर ने बताया अब हर प्रश्न पत्र की रणनीति पर स्कूल फोकस करें। छात्रों को अपने भारी सिलेबस को छोटे-छोटे 'डेली टारगेट' में बांटना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा।
उन्होंने बताया कि, लिखने का अभ्यास अभी से शुरू कर दें। वरना सब कुछ आने के बाद भी एग्जाम हॉल में 'ब्लैकआउट' की स्थिति बन जाती है। एक्सपर्ट की सलाह है कि, लिखकर याद करने से याददाश्त और प्रेजेंटेशन दोनों में सुधार होता है।
-7 घंटे की नींद: काउंसलर गौरव शर्मा ने बताया कि, नींद की कमी दिमाग की कार्यक्षमता को कम कर देती है। पर्याप्त आराम ही सूचनाओं को दिमाग में सेट करने में मदद करता है।
-डिजिटल डिटॉक्स: सोशल मीडिया की तुलनात्मक दुनिया से दूर रहें। दूसरों की तैयारी देखकर घबराने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें।
