10 फरवरी से एमपी बोर्ड एग्जाम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पास होना है तो आज से शुरु करें ये काम

MP Board Exams : मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्टूडेंट के पास तैयारी के लिए अब केवल 9 दिन बाकी हैं। 10वें दिन आप परीक्षा केंद्र में होंगे। ऐसे में किसी को फॉर्मूले भूलने का डर है तो कोई टाइम टेबिल मैनेजमेंट से परेशान है। ऐसे में एक्सपर्ट ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि, अब टेंशन लेने का समय नहीं है। आप अबतक जो भी पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन करें, ताकि परीक्षा के तीन घंटे में उत्तर पुस्तिका पर उसे बेहतर तरीके से उतार सकें।