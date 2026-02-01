1 फ़रवरी 2026,

रविवार

भोपाल

एमपी में फिर ओला-बारिश, रोड पर बिछी ओलों की सफेद चादर

mp weather: मध्यप्रदेश के कई जिलों में बिगड़ा मौसम, नीमच-मंदसौर में कई स्थानों पर बारिश के साथ गिरे ओले।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Feb 01, 2026

neemuch

mp weather hailstorm rain neemuch mandsaur

mp weather: मध्यप्रदेश में रविवार को मौसम के मिजाज अचानक बिगड़ गए और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। मंदसौर और नीमच जिले में कई स्थानों पर जमकर ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण किसानों को खासा नुकसान हुआ है। मंदसौर में जहां बारिश के साथ ओले गिरे हैं तो वहीं नीमच के ग्रामीण क्षेत्रों में तो ओलावृष्टि के कारण रोड पर बर्फ की चादर बिछ गई। यहां ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी फसल को काफी नुकसान होने की खबरें हैं।

देखें वीडियो-

नीमच में रोड पर बिछी ओलों की चादर

नीमच जिले में दोपहर के समय जीरन और मल्हारगढ़ मार्ग क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में जोरदार ओलावृष्टि हुई है। भंवरासा गांव में सबसे अधिक ओले गिरे हैं। यहां बारिश और ओलावृष्टि के बाद पूरी सड़क पर ओलों की सफेद चादर बिछी नजर आई। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें रोड पर बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है मानो ये नीमच नहीं बल्कि शिमला की सड़क है जिस पर बर्फ बिछी हुई है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने यहां किसानों की चिंता बढ़ा दी है।

मंदसौर के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले

वहीं मंदसौर जिले में भी रविवार को मौसम बिगड़ा और बारिश के साथ ओले गिरे। मंदसौर के झारड़ा में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण यहां भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम की मार झेलने के बाद अब यहां के किसान सरकार से मुआवजे की आस लगाए हुए हैं।

इन जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रविवार को जो बुलेटिन जारी किया है उसमें राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बारिश की संभावना है। (अलर्ट 2 फरवरी सुबह 8:30 बजे तक के लिए है)। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 5 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टबेंस एक्टिव होने जा रहा है। वर्तमान में अभी तीन-तीन सिस्टम एकसाथ एक्टिव हैं। जिसके कारण कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। 2 से 5 फरवरी तक मौसम में कई पैटर्न देखने को मिलेंगे। प्रदेश में जेट स्ट्रीम हवाएं भी चल रही हैं। जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

प्रेमी की बांहों में थी मां, बेटे ने बना लिया आपत्तिजनक वीडियो और फिर…
मंदसौर
mandsaur

Published on:

01 Feb 2026 07:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में फिर ओला-बारिश, रोड पर बिछी ओलों की सफेद चादर
भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

पिता की आंखों के सामने बेटी ने तोड़ा दम, हाथ छोड़कर रोड क्रॉस करने भागी थी

bhopal
भोपाल

ज्वाइन किया था टेलीग्राम ग्रुप, बुजुर्ग को लगी ‘1 करोड़ 49 लाख’ की चपत

Cyber crime
भोपाल

चीन से बढ़त दिलाएगी लॉजिस्टिक्स खर्च की कमी, मालगाड़ी कॉरिडोर पर हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान

Hemant Khandelwal said that the freight corridor will give an edge over China
भोपाल

भोपाल में मेंटेनेंस के लिए शटडाउन की समस्या से मिला छुटकारा, 24 घंटे मिलेगी बिजली

Relief from maintenance shutdown problems in Bhopal
भोपाल

अपनी 1 गलती के कारण बुजुर्ग ने गवाएं दिए ‘57.20 लाख’ रुपए, आप न करें

digital arrest
भोपाल
