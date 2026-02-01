एमपी में फिर ओला-बारिश, रोड पर बिछी ओलों की सफेद चादर

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रविवार को जो बुलेटिन जारी किया है उसमें राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बारिश की संभावना है। (अलर्ट 2 फरवरी सुबह 8:30 बजे तक के लिए है)। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 5 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टबेंस एक्टिव होने जा रहा है। वर्तमान में अभी तीन-तीन सिस्टम एकसाथ एक्टिव हैं। जिसके कारण कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। 2 से 5 फरवरी तक मौसम में कई पैटर्न देखने को मिलेंगे। प्रदेश में जेट स्ट्रीम हवाएं भी चल रही हैं। जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।