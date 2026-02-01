कपड़ा उद्योग में अब दुनियाभर में जमेगी एमपी की धाक, बजट से हुए वारे-न्यारे

Budget 2026- दुनिया में सस्ते कपड़ों के निर्यात में अव्वल बांग्लादेश की इंडस्ट्री इन दिनों संकट में है। भारत से ड्यूटी-फ्री यार्न के आयात से उनकी कई कपड़ा मिलें बंद हो जाने की आशंका मंडरा रही है। इसके विरोध में बांग्लादेश के मिल मालिकों ने हड़ताल की भी चेतावनी दी है। वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अफरातफरी के इस माहौल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत की कपड़ा इंडस्ट्री के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इनसे देश को ग्लोबल मार्केट में मजबूती मिलने की उम्मीद है। वस्त्र उद्योग से संबंधित बजट प्रावधानों का मध्यप्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। कपड़ा उद्योग में अब दुनियाभर में एमपी की धाक जम सकती है। सीएम मोहन यादव CM Mohan Yadav ने इस ओर इशारा भी किया है। केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग से संबंधित घोषणाओं पर उन्होंने साफ कहा कि इनसे प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल की तस्वीर बदल जाएगी। यहां सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है। गुणवत्ता के कारण विश्वभर में इसकी डिमांड बढ़ रही है।