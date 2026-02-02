2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

भोपाल

MP में राजनीतिक नियुक्तियों पर हलचल तेज, संघ और दिल्ली से मंथन के बाद नामों की सूची तैयार

MP Political Appointments: मध्यप्रदेश में लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दिल्ली के सख्त संदेश के बाद निगम-मंडलों, प्राधिकरणों और आयोगों में एकमुश्त बड़ी नियुक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है।

भोपाल

image

Akash Dewani

Feb 02, 2026

cm mohan yadav appointments on corporations, boards, and authorities in mp news

MP Political Appointments (फोटो- ANI)

MP News: लंबे समय से मध्यप्रदेश को जिन राजनीतिक नियुक्तियों ( का इंतजार है, वह जल्द पूरा होगा। निगम मंडलों, प्राधिकरणों व आयोगों में थोकबंद नियुक्तियां होंगी। दिल्ली के सुझाव पर सत्ता व संगठन ने प्रस्तावित नामों की सूची तैयार कर ली है। संघ के साथ भी सूची में शामिल कुछ नामों पर विचार-विमर्श किया जा चुका है। सूची को दिल्ली भेजा जा चुका है, वहां से हरी झंडी मिलते ही नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए जाने लगेंगे।

पहले होनी थी 12 प्रमुख नियुक्तियां

असल में विधानसभा व लोकसभा चुनाव को हुए दो साल हो रहे हैं। अब तक निगम मंडलों, प्राधिकरणों व आयोगों में नियुक्तियां नहीं हुई है। इसके कारण जमीनी स्तर पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों में आक्रोश पनप रहा है। इसे बात को देखते हुए जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में सत्ता व संगठन ने तय किया था कि 12 प्रमुख निगम मंडलों, प्राधिकरणों व आयोगों में पहले नियुक्तियां की जाए। नाम तय कर लिए थे लेकिन इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इस तरह नियुक्ति अटक गई।

दिल्ली का संदेश, बड़ी सूची लाओ

असल में राजनीतिक नियुक्तियाें (MP Political Appointments) में देरी हो रही है, इस बात से नाराजगी बढ़ी है जो कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक संज्ञान में आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उक्त नाराजगी के बाद ही दिल्ली ने संदेश दिया है कि 10 से 12 नामों से काम नहीं चलेगा, अब सूची बड़ी लाओ ताकि एक मुश्त ज्यादातर निगम मंडलों, प्राधिकरणों व आयोगों में नियुक्तियां की जा सकें।

मैराथन बैठक में तय हुए कई नाम

बताया जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए तय किए गए नामों में से कई नाम शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में तय किए गए। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav), प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (MP BJP President Hemant Khandelwal) व अन्य प्रमुख लोग शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक उक्त बैठक में निगम मंडलों, प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए प्रस्तावित नामों की सूची को अंतिम रूप दिया। (MP News)

बड़ा खुलासा: बच जाते अजित पवार, अगर MP से भेज दिया जाता ये एक पत्र!
भोपाल
ajit pawar plane crash aviation department Learjet 45 aircraft cm mohan yadav mp news

02 Feb 2026 12:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में राजनीतिक नियुक्तियों पर हलचल तेज, संघ और दिल्ली से मंथन के बाद नामों की सूची तैयार
