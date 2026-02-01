ज्वाइन किया था टेलीग्राम ग्रुप, बुजुर्ग को लगी ‘1 करोड़ 49 लाख’ की चपत

साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि पद्मनाथ नगर वी टी सी हुजूर ऐशबाग निवासी दिनेश कुमार शुक्ला ने शिकायत देकर पुलिस को बताया कि 12 जून 2025 को अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा। ग्रुप में खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताने वाले लोग रोजाना शेयर बाजार और कई तरह के निवेश से भारी मुनाफे के दावे कर रहे थे। ठगों ने फरियादी को लैंडप्राइम नामक एक फर्जी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया और बताया कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करने पर कम समय में अधिक मुनाफा मिलेगा।